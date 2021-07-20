У таборах Юве та Барси заперечили факт перемовин щодо обміну нападника Пауло Дибали на Антуана Грізманна, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

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На противагу цим чуткам, туринці запевнили, що мають намір обговорити продовження контракту з аргентинським форвардом.

Барселона зацікавлена у трансфері Грізманна, адже від продажу француза залежатиме фінансова ситуація у клубі, а відповідно і збереження у каталонському таборі Ліонеля Мессі.

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