Барселона и Бавария хотят подписать игрока Аякса – заявление агента

Защитник амстердамского Аякса Сержиньо Дест попал в сферу интересов европейских грандов

Информацию о желании обеих топ-клубов видеть игрока в своем составе для Voetbal international подтвердил Джос Блэкборн – агент 19-летнего американца.

Семеду готов перейти в Ювентус – он может стать частью трансфера Пьянича

"Еще рано говорить о конкретике. Клубы официально не обращались ко мне или в Аякс. Однако, информация была подтверждена ранее. Сержиньо – один из защитников, за которым они следят. Он может заменить Нелсона Семеду. Но есть интерес большего количества клубов. Бавария все еще хочет приобрести Деста, но на данный момент еще далеко заключения соглашения", – сказал Блэкборн.

В нынешнем сезоне Сержиньо Дест провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач. Это первый сезон на взрослом уровне для уроженца нидерландского Алмере.

11 гарантованих "придбань" Барселони: каталонці мають привілей, Почеттіно як ключ до зірок, містичний слід Динамо