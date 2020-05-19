Барселона та Баварія хочуть підписати гравця Аякса – заява агента

Захисник амстердамського Аякса Сержиньйо Дест потрапив до сфери зацікавлень європейських грандів

Інформацію про бажання обох топ-клубів бачити гравця у своєму складі для Voetbal international підтвердив Джос Блекборн – агент 19-річного американця.

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"Ще зарано говорити про конкретику. Клуби офіційно не зверталися до мене чи в Аякс. Однак, інформація була підтверджена раніше. Сержиньйо – один із захисників, за яким вони стежать. Він може замінити Нелсона Семеду. Але є інтерес більшої кількості клубів. Баварія все ще хоче придбати Деста, але на даний момент ще далеко укладання угоди", – сказав Блекборн.

У нинішньому сезоні Сержиньйо Дест провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 6 результативних передач. Це перший сезон на дорослому рівні для уродженця нідерландського Алмере.

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