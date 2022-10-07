Форвард Атлетіко Антуан Грізманн нарешті визначився, де продовжить свою кар'єру.

Атлетіко домовився з Барселоною про повноцінний перехід Антуана Грізманна, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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За французького форварда "матрацники" заплатять 20 млн плюс бонуси. Зазначається, що Грізманн прийняв пропозицію Атлетіко ще кілька тижнів тому, бо хотів залишитись саме в мадридському клубі.

Додамо, що Антуан у поточному сезоні зіграв у 10 матчах, записавши до свого активу 3 голи та 1 асист. Француз став об'єктом жартів через те, що Атлетіко випускав його здебільшого після 60 хвилини, аби не активовувати обов'язкову опцію викупу.

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