Решение испанского специалиста покинуть команду после завершения сезона застало врасплох правление "блаугранас". Руководство Барселоны не собирается действовать импульсивно, а планирует продумать каждый шаг.

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Как сообщает Sport.es, Жоан Лапорта примет непосредственное участие в выборе нового наставника. Большой мечтой президента Барселоны является Юрген Клопп, который недавно объявил об уходе из Ливерпуля. Впрочем, его приход повлечет за собой большие расходы, что пока невозможно из-за финансовых аспектов.

Цель руководства заключается в том, чтобы привлечь топ-тренера, в противном случае каталонцы обратятся с предложением возглавить Барселону к Рафе Маркесу, наставнику резервной команды. Приход специалиста на скамейку запасных не потребует полной перестройки состава, что сохранит финансовые ресурсы.

Такие имена, как Тиагу Мотта и Мичел, были исключены из списка, несмотря на то, что они нравились руководству. Что касается Антонио Конте, который находится без клуба, то есть сомнения, что его философия подойдет Барселоне. Микель Артета и Томас Тухель не планируют менять место работы. Кандидатура Ганса-Дитера Флика пока не обсуждалась в клубе.

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