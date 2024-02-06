Рішення іспанського фахівця покинути команду після завершення сезону застало зненацька правління "блаугранас". Керівництво Барселони не збирається діяти імпульсивно, а планує продумати кожен крок.

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Як повідомляє Sport.es, Жоан Лапорта візьме безпосередню участь у виборі нового наставника. Великою мрією президента Барселони є Юрген Клопп, який нещодавно оголосив про відхід з Ліверпуля. Утім, його прихід потягне за собою великі витрати, що наразі неможливо через фінансові аспекти.

Мета керівництва полягає в тому, щоб залучити топ-тренара, в іншому випадку каталонці звернуться з пропозицією очолити Барселону до Рафи Маркеса, наставника резервної команди. Прихід фахівця на лаву запасних не потребуватиме повної перебудови складу, що збереже фінансові ресурси.

Такі імена як Тьягу Мотта та Мічел були виключені зі списку, попри те, що вони подобалися керівництву. Щодо Антоніо Конте, який перебуває без клубу, то є сумніви, що його філософія підійде Барселоні. Мікель Артета та Томас Тухель не планують змінювати місце роботи. Кандидатура Ганса-Дітера Фліка наразі не обговорювалася в клубі.

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