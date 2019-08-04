Барселона хоче виграти всі трофеї у сезоні 2019/20, – Бартомеу

Президент каталонців не приховує своїх амбіцій на новий сезон.

"Перед нами стоїть великий виклик. Ми повинні продовжити велику еру успіху нашого клубу. Ми хочемо виграти всі трофеї в цьому сезоні. І саме тому ми зробили наш склад ще сильнішим.

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Тепер він став ще більш екстраординарним, більш потужним. У цієї команди великий потенціал. Ми купили Грізманна, де Йонга, Нето, у нас є молодь, яка може зробити нас ще сильнішими. А на чолі нашої команди Лео Мессі – найкращий гравець в історії футболу.

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Ми головний і найбільш успішний спортивний бренд світу. Барселона – це сучасний клуб, який вірний своїм традиціям і цінностям", – заявив Бартомеу в коментарі Marca.