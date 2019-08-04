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Барселона хоче виграти всі трофеї у сезоні 2019/20, – Бартомеу

19:05 346 Читать на русском
Барселона хоче виграти всі трофеї у сезоні 2019/20, – Бартомеу
Бартомеу / Фото офіційного сайту Барселони

Президент каталонців не приховує своїх амбіцій на новий сезон.

"Перед нами стоїть великий виклик. Ми повинні продовжити велику еру успіху нашого клубу. Ми хочемо виграти всі трофеї в цьому сезоні. І саме тому ми зробили наш склад ще сильнішим.

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Тепер він став ще більш екстраординарним, більш потужним. У цієї команди великий потенціал. Ми купили Грізманна, де Йонга, Нето, у нас є молодь, яка може зробити нас ще сильнішими. А на чолі нашої команди Лео Мессі – найкращий гравець в історії футболу.

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Ми головний і найбільш успішний спортивний бренд світу. Барселона – це сучасний клуб, який вірний своїм традиціям і цінностям", – заявив Бартомеу в коментарі Marca.

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Барселона Барселона Іспанія Жозеп-Марія Бартомеу Трансфери Барселони
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