Пике – о конфликте Месси и Абидаля: Каждый из них знает, что он сделал правильно, а что нет

Защитник Барселоны Жерар Пике уверен, что игроки и руководство клуба должны избегать публичных споров, чтобы не портить атмосферу в команде.

"Сейчас не время вытаскивать грязную посуду, которая есть у всех клубов. Я могу сказать, что мы довольны тем, как играем и реагируем на внешний шум. Это действительно сложно, но мы сделали важный шаг. У нас были положительные эмоции.

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Конфликт Месси и Абидаля? Думаю, каждый из них знает, что он сделал правильно, а что нет. Мы должны работать, а не бросать все в лицо друг другу в конце сезона, поскольку это не помогает. Нам нужно сосредоточиться на игре и побеждать", – цитирует Пике Marca.

Напомним, недавно Месси сделал публичное замечание Абидалю, призвав его конкретизировать свои высказывания относительно виновников увольнения Эрнесто Вальверде.

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