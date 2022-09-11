Ще 4 гравці зберігають великі шанси покинути Камп Ноу у зимове трансферне вікно, інформує Sport.es.

Барселона не має боргів у понад мільярд євро – Ла Ліга назвала реальні цифри та заперечила можливість банкрутства

Йдеться про Піке, Альбу, де Йонга і Депая. Двоє ветеранів мають великі зарплати, але вже не відіграють такої важливої ролі на полі. Схожа історія з дуетом нідерландців. Барселона ще влітку активно шукала для них нові клуби, проте ті вирішили доводити свій рівень Хаві. Їхні контракти залишаються великим тягарем для клубу, тому питання про відхід буде підніматися і в січні.

Додамо, що Барселона потужно розпочала новий сезон – 13 очок у 5 турах Прімери і розгром Вікторії Пльзень (5:1) на старті ЛЧ.

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