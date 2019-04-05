"Барселона готовится к эпохе после Месси": Бартомеу – о стратегии развития клуба

Президент "блаугранас" Хосеп Бартомеу признался, что Барселона уже готовится к завершению карьеры Лионеля Месси.

"Возможно, через три, четыре или пять лет Лео Месси скажет: "Так, пора завязывать с игрой в футбол". Поэтому мы уже готовимся к будущему, к эпохе после Лео. Ведь мы хотим продолжать быть топ-клубом.

"Месси – очень хороший игрок, но он не Бог", – Папа Римский поделился впечатлениями от игры аргентинца

Мы инвестируем в молодых игроков – как в своих воспитанников, так и ребят из других клубов, чтобы поддерживать этот уровень.

Возможен ли спад в игре Барселоны после ухода Месси? Да, поэтому мы и работаем над тем, чтобы избежать этого. Иногда я напоминаю другим членам клуба и руководству, что сейчас мы привлекаем в клуб юных игроков. Молодых ребят, которые кажутся нам очень талантливыми. Как Лангле, Дембеле, Артур, де Йонг... Тер Штеген прежнему еще очень молод. Есть много футболистов, которые продолжат выступать, когда Месси завершит карьеру", – цитирует Бартомеу Sport.es.

Напомним, 31-летний Месси защищает цвета Барселоны с 2003 года.

Вторая молодость Месси: он превзошел целые клубы и идет на "вечный рекорд", который сам поставил