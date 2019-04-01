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"Месси – очень хороший игрок, но он не Бог", – Папа Римский поделился впечатлениями от игры аргентинца

23:34 3 Читати українською
"Месси – очень хороший игрок, но он не Бог", – Папа Римский поделился впечатлениями от игры аргентинца
Лионель Месси / Фото Daily Mirror

Папа Римский Франциск прокомментировал сравнение форварда Барселоны с Богом.

"Теоретически, называть Месси богом – это кощунство. Нельзя говорить подобное или верить в это. Например, я точно не верю.

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Люди могут сравнивать Месси с Богом, только выражая восхищение. Но ему не нужно поклоняться. Это только оборот. Фраза "футбольный бог" – это популярный способ самовыражения. Месси – очень хороший игрок, но он не Бог", – цитирует Папу Франциска Marca.

Стоит отметить, что 82-летний Франциск является давним фанатом футбола и болеет за аргентинский Сан-Лоренсо.

Вторая молодость Месси: он превзошел целые клубы и идет на "вечный рекорд", который сам поставил

Теги
Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Испания
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