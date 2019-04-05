"Барселона готується до епохи після Мессі": Бартомеу – про стратегію розвитку клубу

Президент "блаугранас" Жозеп Бартомеу зізнався, що Барселона вже готується до завершення кар'єри Ліонеля Мессі.

"Можливо, через три, чотири або п'ять років Лео Мессі скаже: "Так, пора зав'язувати з грою в футбол". Тому ми вже готуємося до майбутнього, до епохи після Лео. Адже ми хочемо продовжувати бути топ-клубом.

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Ми інвестуємо в молодих гравців – як в своїх вихованців, так і хлопців з інших клубів, щоб підтримувати цей рівень.

Чи можливий спад у грі Барселони після відходу Мессі? Так, тому ми і працюємо над тим, щоб уникнути цього. Часом я нагадую іншим членам клубу і керівництву, що зараз ми залучаємо в клуб юних гравців. Молодих хлопців, які здаються нам дуже талановитими. Таких як Лангле, Дембеле, Артур, де Йонг... Тер Штеген як і раніше ще дуже молодий. Є багато футболістів, які продовжать виступати, коли Мессі завершить кар'єру", – цитує Бартомеу Sport.es.

Нагадаємо, 31-річний Мессі захищає кольори Барселони з 2003 року.

Друга молодість Мессі: він перевершує цілі клуби та йде на "вічний рекорд", який сам поставив