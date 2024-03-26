Каталонский клуб рассчитывает заработать 200 млн евро на летнем трансферном рынке, сообщили в программе La Posesion.

Барселона окончательно определилась с судьбой лидера обороны – Бавария хочет переманить защитника

Источник называет три наиболее вероятные жертвы – Андреас Кристенсен, еще один центрбек и вингер Рафинья. Также Барселона довольно потирает руки в ожидании трансфера Жана-Клера Тодибо. "Кулес" сохранили 25% прав на защитника Ниццы, которого оценивают в 60-70 млн евро.

Часть средств каталонцы все же готовы направить на усиление. В последнее время Барсу связывают с хавбеком Эвертона Амаду Онана и вингером Брайаном Сарагосой, который очень тяжело адаптируется в Баварии после перехода из Гранады.

Барселона разбила Реал в женском Класико – каталонки устроили Мадриду 12:0 и мчатся к квадруплу