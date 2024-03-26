Каталонський клуб розраховує заробити 200 млн євро на літньому трансферному ринку, повідомили у програмі La Posesion.

Барселона остаточно визначилася з долею лідера оборони – Баварія хоче переманити захисника

Джерело називає три найбільш імовірні жертви – Андреас Крістенсен, ще один центрбек і вінгер Рафінья. Також Барселона задоволено потирає руки в очікуванні трансферу Жана-Клера Тодібо. "Кулес" зберегли 25% прав на захисника Ніцци, якого оцінюють у 60-70 млн євро.

Частину коштів каталонці все ж готові скерувати на підсилення. Останнім часом Барсу пов'язують з хавбеком Евертона Амаду Онана і вінгером Браяном Сарагосою, який дуже важко адаптується в Баварії після переходу з Гранади.

Барселона розбила Реал у жіночому Класіко – каталонки влаштували Мадриду 12:0 і мчать до квадрупла