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"Месси вел себя как обычный папа", – юный фанат провел день с форвардом Барселоны на Карибах

20:51 43 Читати українською
"Месси вел себя как обычный папа", – юный фанат провел день с форвардом Барселоны на Карибах
Лионель Месси / Фото из открытых источников

Маккензи О'Нил, 11-летний школьник из Англии, провел день в компании Лионеля Месси и его семьи на Карибах.

"Месси был со своей семьей на пляже. Я был один и играл с мячом недалеко от них.

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Его отец Хорхе бросил мне мяч и спросил, хочу ли я поиграть с ними, после чего мы играли в футбол с Тьяго (сыном Месси) и Лионелем. Тьяго – фантастический игрок для своих лет. Играть с Месси было невероятным ощущениям.

Жена Месси все переводила, она очень хорошо владеет английским. Потом я плавал с Месси. Мы вышли в море на маленькой лодке и провели много времени купаясь.

Давал ли Месси мне какие-то советы по футболу? Нет, ведь он не говорит по-английски. Просто наблюдать за тем, как он ловко обращается с мячом, уже это было для меня счастьем.

Играть с Лео было очень весело. Он вел себя как обычный папа. Я также понял, что Месси очень нравилось наблюдать, как его сын играет с другими детьми", – цитирует О'Нила Ole.

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Испания Лионель Месси Лионель Месси Тьяго Месси
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