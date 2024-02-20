Каталонці перебувають у скрутному фінансовому становищі. Ла Ліга знизила ліміт зарплат для Барселони, який тепер становить 204 мільйони євро порівняно з 648 мільйонами євро минулого року.

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Керівництво "блаугранас" майже немає шансів вписатися в нові обмеження. Реальні витрати на утримання команди приблизно складають 490 мільйонів євро. Єдиним варіантом залишається продаж гравців, що дасть змогу Барселоні покращити своє становище.

Як повідомляє The Athletic, взимку каталонці відмовилися продавати Рональда Араухо, за якого Баварія пропонувала до 75 млн євро. Утім, з новими фінансовими проблемами Барселона готова розглянути пропозиції щодо захисника, оскільки він один з тих гравців, продаж яких може значно покращити становище клубу.

Ба більше, каталонці не виключають продаж й інших лідерів команди, яких вважали недоторканими. Керівництво не буде втримувати Гаві, Френкі де Йонга, Роберта Лєвандовскі або Рафінью, якщо надійдуть спокусливі пропозиції.

Нагадаємо, наразі Барселона перебуває на третьому місці у турнірній таблиці в Ла Лізі з 54 очками.

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