"Вы уверены, что Хави уйдет в конце сезона, а не раньше? Я имею в виду, что он знает этот клуб, он вышел из этого клуба. Он достиг такого успеха. Это был такой замечательный период с Хави в команде. Каждый болельщик Барселоны всегда будет любить его за то, что он сделал.

Хави рассекретил причины последних успехов Барселоны

Теперь, как тренер Хави знает, насколько это сложно. Я знаю очень многих менеджеров, которые имеют трудности, несмотря на то, что они могли сделать до этого. Барселона имеет столько проблем на поле и за его пределами. В этом клубе так сложно обрести спокойствие. Вы можете выиграть Лигу чемпионов, вы можете выиграть Ла Лигу, но в течение следующих шести месяцев все может измениться.

За последние несколько месяцев Хави ныл и жаловался на многое – рефери, деньги, некоторые игроки не подходят, а другие – не выкладываются на 100%. Он всегда пытался найти разные причины того сложного сезона, что они переживают. Он сказал, что его не ценят, но это цена, которую приходится платить, когда управляешь большими клубами. Есть так много великих менеджеров с замечательными достижениями, множеством титулов, но внезапно погода меняется. Это цена, которую приходится платить, если вы хотите управлять топ-клубами", – цитирует Пети As.