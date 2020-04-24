Барселона готова саботировать возобновление сезона – президент Ла Лиги угрожает санкциями

Возобновление чемпионата Испании после карантина может не пройти беспроблемно.

Барселона не разделяет оптимизма чиновников по возобновлению сезона. Руководство каталонского клуба уверено, что снова играть в футбол можно только тогда, когда опасность минует окончательно, сообщает Sport.es.

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По информации издания, "сине-гранатовые" готовы отказаться от участия в матчах, если Ла Лига решит вернуться к игре, несмотря на предостережения специалистов. Барса считает, что будет трудно обеспечить безопасность игрокам во время переездов или перелетов.

В то же время, президент Ла Лиги Хавьер Тебас уже заявил, что готов применять санкции, если какая-либо из команд откажется возвращаться к игре. Чиновник запугивает потенциальных нарушителей дисциплинарными санкциями, снятием очков и техническими поражениями.

К слову, руководство испанского футбола сравнительно сдержанно готовится к возобновлению сезона. Следуя рекомендациям, матчи планируют начать проводить в июле, чтобы успеть завершить сезон до 1 августа.

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