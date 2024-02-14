В случае хороших предложений каталонцы летом будут готовы попрощаться с тремя звездами, сообщил журналист Хосе Альварес. Речь идет о Роберте Левандовски, Ансу Фати и Рональде Араухо.

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Поляк серьезно просел в свой второй сезон на Камп Ноу, а Барса уже подготовила замену, подписав Виктора Роке. Фати считался наследником Месси, но страдает от постоянных травм. Сейчас форвард вообще играет в Брайтоне на правах аренды. Араухо – лидер обороны, за которого можно выручить большие деньги. Уругваец также регулярно имеет проблемы со здоровьем.

Напомним, из-за финансовых проблем Барселона ведет очень осторожную трансферную политику. Прошлым летом "кулес" платили лишь за Ориоля Ромеу (3,5 млн евро), все остальные – аренды или свободные агенты.

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