У разі хороших пропозицій каталонці влітку будуть готові попрощатися з трьома зірками, повідомив журналіст Хосе Альварес. Йдеться про Роберта Лєвандовскі, Ансу Фаті та Рональда Араухо.

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Поляк серйозно просів у свій другий сезон на Камп Ноу, а Барса вже підготувала заміну, підписавши Віктора Роке. Фаті вважався спадкоємцем Мессі, але страждає від постійних травм. Зараз форвард взагалі грає у Брайтоні на правах оренди. Араухо – лідер оборони, за якого можна виручити великі гроші. Уругваєць також регулярно має проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, через фінансові проблеми Барселона веде дуже обережну трансферну політику. Минулого літа "кулес" платили лише за Оріоля Ромеу (3,5 млн євро), все решта – оренди або вільні агенти.

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