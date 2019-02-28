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Барселона готова продать Силлессена за 60 миллионов евро

22:48 21 Читати українською
Барселона готова продать Силлессена за 60 миллионов евро
Яспер Силлессен / Соцсети

Голкипер Барселоны Яспер Силлессен может сменить клубную прописку.

Каталонский клуб готов продать своего запасного вратаря, если кто-то предложит сумму в 60 миллионов евро, сообщает издание Mundo Deportivo.

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29-летний голландец также не прочь покинуть Барселону, ведь хочет получать больше игровой практики. Его контракт с "блаугранас" рассчитан до лета 2021 года.

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К слову, в текущем сезоне Силлессен сыграл в 6 матчах за Барселону в Кубке Испании и одну игру в Лиге чемпионов. В общем вратарь пропустил 7 голов и дважды оставлял свои ворота "сухими".

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