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Реал – Барселона: сменился главный арбитр матча

15:41 72 Читати українською
Реал – Барселона: сменился главный арбитр матча
Альберто Ундиано Мальенко / AS

Матч 26 тура Ла Лиги между Реалом и Барселоной обслужит другой арбитр, а не Алехандро Эрнандес Эрнандес.

Королевская Федерация футбола Испании осуществила замену главного арбитра в субботнем Эль Класико, сообщает Marca.

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Вместо Алехандро Эрнандеса Эрнандеса поединок 26 тура Ла Лиги между Реалом и Барселоной обслужит Ундиано Мальенко.

Баск должен был работать на VAR в матче Эйбар - Сельта, но вместо него будет Хосе Мария Санчес Мартинес.

Матч Реал – Барселона состоится 2 марта в 21:45 по киевскому времени.

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Реал Мадрид - Барселона: Суббота 02 марта 2019

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