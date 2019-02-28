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Барселона готова продати Сіллессена за 60 мільйонів євро

28 лютого 22:48 360 Читать на русском
Барселона готова продати Сіллессена за 60 мільйонів євро
Яспер Сіллессен / Соцмережі

Голкіпер Барселони Яспер Сіллессен може змінити клубну прописку.

Каталонський клуб готовий продати свого запасного воротаря, якщо хтось запропонує суму у 60 мільйонів євро, повідомляє видання Mundo Deportivo.

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29-річний нідерландець також не проти покинути Барселону, адже хоче отримувати більше ігрової практики. Його контракт з "блаугранас" розрахований до літа 2021 року.

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До слова, у поточному сезоні Сіллессен зіграв у 6 матчах за Барселону у Кубку Іспанії та одну гру у Лізі чемпіонів. Загалом воротар пропустив 7 голів та двічі залишав свої ворота "сухими".

Теги
Іспанія Яспер Сіллессен Яспер Сіллессен Барселона Барселона Трансфери Барселони
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