Альба продлил контракт с Барселоной – клаусула впечатляет

Защитник Барселоны Жорди Альба продлил контракт с клубом.

Барселона на своем официальном сайте сообщила о продлении контракта с защитником Жорди Альбой. Новое соглашение рассчитано до 2024 года. Клаусула составляет 500 млн евро.

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Защитник перешел в "блаугранас" из Валенсии летом 2012 года во время чемпионата Европы в Украине и Польше, где Испания в финале разбила Италию со счетом 4:0.

Вместе с Барсой Альба уже успел выиграть все возможные трофеи.

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