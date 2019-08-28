Барселона готова отдать Ракитича в аренду Ювентусу

Хорватский полузащитник Иван Ракитич имеет неплохие шансы перебраться в чемпионат Италии этим летом.

Барселона не заинтересована в обмене полузащитника Ивана Ракитича на хавбека Ювентуса Эмре Джана. У каталонцев перебор исполнителей в центре поля, поэтому они намеревались включить хорвата в соглашение по возвращении из ПСЖ Неймара. Но французов такой вариант не устроил.

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Также возможен уход Ракитича в аренду с обязательством выкупа летом 2020 года. Такой вариант устроил бы Ювентус – у туринцев пока нет средств для полноценного трансфера хорвата, сообщает Sport.es.

Сам Ракитич хотел бы остаться в Барселоне и продлить контракт, но такое развитие событий маловероятно. В матче с Атлетиком (0:1) игрок вышел на замену во втором тайме, а игру с Бетисом (5:2) полностью провел в запасе. Контракт Ракитича с "сине-гранатовыми" рассчитан до июня 2021 года.

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