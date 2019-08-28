Барселоне придется инвестировать в трансфер Неймара 500 млн евро – финансовые факторы, которые препятствуют трансферу

Трансферная сага имени Неймара продолжается. Однако этот переход может принести Барселоне немало финансовых проблем.

Барселона не сможет позволить себе переход бразильца, поскольку он может стать весьма сомнительной и слишком дорогой инвестицией, утверждает AS. Журналисты испанского издания проанализировали возможные финансовые последствия возвращения Неймара для каталонского клуба.

ПСЖ отказался от нового космического предложения Барселоны за Неймара

Отмечается, что даже согласие игрока уменьшить свои требования по зарплате (во Франции он получает 37 млн ​​евро в год) не сильно поможет Барселоне. Предполагается, что с учетом налогов год пребывания бразильца в столице Каталонии будет обходиться клубу в 60 млн евро. То есть на контракт на 5 сезонов придется выделить 300 миллионов. Если добавить сюда сумму трансфера, которая по разным данным составит 170 млн евро, то получим уже 470 млн.

Однако это еще не все расходы. Определенную сумму придется потратить также на комиссионные агентам и посредникам. Которая, к слову, при переходе Неймара в ПСЖ составила более 50 млн евро. Таким образом со всеми сопутствующими расходами в этот трансфер придется инвестировать больше 500 млн евро.

Неймар в Барселону: ПСЖ озвучил каталонцам встречное предложение – испанская делегация отправилась в Париж

Очевидно, что у Барселоны нет таких денег. Ведь руководство клуба было вынуждено оформить кредит даже при подписании Антуана Гризманна, чей переход обошелся в сравнительно скромные 120 млн евро. По информации RAC 1, каталонцы могут взять еще один заем. Однако долги "сине-гранатовых" и так уже составляют около 200 млн евро.

Последним фактором, который может помешать возвращению Неймара, является зарплатная ведомость клуба. Барселона тратит на зарплаты для игроков первой команды 62 процента (595 млн евро) своего бюджета (960 млн). УЕФА в правилах Финансового фэйр-плей требует, чтобы клубы тратили на зарплаты не более 70%. Потенциальное подписание бразильца может привести к превышению этого предела.

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону