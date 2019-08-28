Барселона готова віддати Ракітіча в оренду Ювентусу

Хорватський півзахисник Іван Ракітіч має непогані шанси перебратися в чемпіонат Італії цього літа.

Барселона не зацікавлена ​​в обміні півзахисника Івана Ракітіча на хавбека Ювентуса Емре Джана. У каталонців перебір виконавців у центрі поля, тому вони мали намір включити хорвата в угоду щодо повернення з ПСЖ Неймара. Але французів такий варіант не влаштував.

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Також можливий відхід Ракітіча в оренду із зобов'язанням викупу влітку 2020 року. Такий варіант влаштував би Ювентус – у туринців наразі немає коштів для повноцінного трансферу хорвата, повідомляє Sport.es.

Сам Ракітіч хотів би залишитися в Барселоні і продовжити контракт, але такий розвиток подій малоймовірний. У матчі з Атлетіком (0:1) гравець вийшов на заміну в другому таймі, а гру з Бетісом (5:2) повністю провів в запасі. Контракт Ракітіча з "синьо-гранатовими" розрахований до червня 2021 року.

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