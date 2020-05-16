toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
НІМЕЧЧИНА БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ КОРОНАВІРУС ДИНАМО

Барселона готова віддати двох своїх гравців за Хаверца – каталонці не хочуть платити Байєру 100 млн

18:09 294 Читать на русском
Барселона готова віддати двох своїх гравців за Хаверца – каталонці не хочуть платити Байєру 100 млн
Кай Хаверц / Reuters

Керівництво Барселони намагається знайти альтернативний варіант для переговорів щодо зірки Байєра Кая Хаверца.

Чемпіони Іспанії не збираються платити "фармацевтам" 100 млн євро, інформує Sport1.

Барселона підшукала заміну Семеду в Аяксі

Барселона спробує запропонувати німецькому клубу за Хаверца когось зі своїх гравців. Це захисник Емерсон та хавбек Аленья, які сезон 2019/20 проводять у Бетісі на правах оренди. Каталонський гранд може повернути їх назад, щоб використати для торгів з Байєром. Ринкова ціна Аленьї та Емерсона однакова – 18 млн євро.

Додамо, що на Хаверца також претендують англійські Манчестер Юнайтед і Ліверпуль.

Син чемпіона світу-1998, польська машина, сенсаційний косовар і ще 6 гравців, які розірвуть Німеччину після карантину

blog_ava
Реал оновив дизайн нових комплектів форм – чудернацький принт на місці
13:24
2281
Теги
Німеччина Трансфери Кай Хаверц Кай Хаверц Карлес Аленья Карлес Аленья Трансфери Барселони Емерсон Емерсон Байєр Байєр Барселона Барселона Іспанія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
58
хв
Айнтрахт Франкфурт
19:30
Борусія Менхенгладбах
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук