Барселона готова віддати двох своїх гравців за Хаверца – каталонці не хочуть платити Байєру 100 млн

Керівництво Барселони намагається знайти альтернативний варіант для переговорів щодо зірки Байєра Кая Хаверца.

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Барселона спробує запропонувати німецькому клубу за Хаверца когось зі своїх гравців. Це захисник Емерсон та хавбек Аленья, які сезон 2019/20 проводять у Бетісі на правах оренди. Каталонський гранд може повернути їх назад, щоб використати для торгів з Байєром. Ринкова ціна Аленьї та Емерсона однакова – 18 млн євро.

Додамо, що на Хаверца також претендують англійські Манчестер Юнайтед і Ліверпуль.

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