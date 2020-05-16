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Барселона подыскала замену Семеду в Аяксе

00:15 8 Читати українською
Барселона подыскала замену Семеду в Аяксе
Сержиньо Дест / фото из соцсетей

Испанская Барселона изучает возможность подписания защитника амстердамского Аякса Сержиньо Деста. На него также охотится мюнхенская Бавария.

"Блаугранас" рассматривают таланта амстердамцев как замену Нелсону Семеду, сообщвет Catalunya Radio.

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Португальский защитник Барсы имеет предложения из АПЛ и Серии А и почти наверняка покинет Камп Ноу в ближайшее трансферное окно. Каталонцы хотят заменить его Дестом, но могут столкнуться с конкуренцией Баварии и аппетитами Аякса. В частности, амстердамцы готовы рассматривать сугубо денежные компенсации за американца.

В нынешнем сезоне Сержиньо Дест провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач. Это первый сезон на взрослом уровне для уроженца нидерландского Алмере.

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