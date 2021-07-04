Босниец не смог стать важным исполнителем в команде Рональда Кумана, поэтому клуб готов с ним расстаться. Ранее Mundo Deportivo сообщал, что каталонцы делали предложение расторгнуть соглашение.

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Дело в том, что Пьянич зарабатывает около 8 миллионов евро за сезон с учетом налогов. Из-за этого "сине-гранатовые" планируют сократить зарплатную ведомость, разорвав контракт с хавбеком. Marca подтверждает, что эта информация правдива, но Миралем отказался от такого варианта.

Напомним, Пьянич перешел в Барселону из Ювентуса в сентябре 2020-го года за 60 миллионов евро. В прошлом сезоне босниец 30 раз выходил на поле, но не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.

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