Боснієць не зміг стати важливим виконавцем у команді Рональда Кумана, тому клуб готовий з ним попрощатися. Раніше Mundo Deportivo повідомляв, що каталонці робили пропозицією розірвати угоду.

Мілан розпочав перемовини з Барселоною щодо Коутінью

Річ у тім, що П'яніч заробляє близько 8 мільйонів євро за сезон з урахуванням податків. Через це "синьо-гранатові" планують скоротити зарплатну відомість, розірвавши контракт з хавбеком. Marca підтверджує, що ця інформація правдива, але Міралем відмовився від такого варіанту.

Нагадаємо, П'яніч перейшов у Барселону з Юве у вересні 2020-го року за 60 мільйонів євро. У минулому сезоні боснієць 30 разів виходив на поле, але не відзначився результативними діями. Його контракт з клубом діє до кінця червня 2024 року.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує