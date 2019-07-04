Барселона дурить фанів трансфером Грізманна, але готує найкращу атаку в історії футболу

Барселона збирається підірвати трансферний ринок двома божевільними трансферам, які створюють чимало проблем.

Грізманн – 105 млн євро за 5 років та крах міфу про самопожертву

11 березня Антуан Грізманн вдруге за останні 12 місяців підписав контракт з Барселоною. Автором нової попередньої угоди є агент третього найкращого гравця планети за версією France Football Севан Каріан. Письмова домовленість між французьким форвардом та каталонським грандом розрахована на 5 років, за кожен з яких зірковий футболіст отримає 18, 18, 21, 23 та 25 млн євро відповідно.

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Це означає, що в середньому Грізманн зароблятиме на Камп Ноу 21 млн євро за сезон і, теоретично, не втратить жодного цента після зміни клубу, хоча представники Барси регулярно вкидають у ЗМІ байки про велику самопожертву француза. Наївних "кулес" опустив з небес на землю журналіст видання Marca Карлос Карпіо, якому вдалось проникнути залаштунки трансферної саги.

Далі – ще цікавіше. Грізманн, який повністю збереже свій мадридський оклад, начебто цинічно нав'язує каталонцям умови про штрафні санкції. Чому цинічно? Бо після скандальної документалки "La décision", коли француз перетворив на шоу довгоочікуване рішення щодо свого майбутнього і "відшив" Бартомеу, він не має жодного морального права диктувати умови, тим паче – фінансові. Принаймні так вважають фанати Барси, які досі очікують на публічне вибачення.

А тепер повернемось до санкцій. Їхня суть полягає у тому, що Грізманн матиме юридичне право вимагати від каталонського клубу суттєву компенсацію за невчасне підвищення зарплати порівняно з попереднім сезоном (навіть у випадку дефолту, що Барселоні найближчим часом не загрожує). Саме цей пункт, за чутками, викликав серйозну полеміку на Ванда Метрополітано, коли чемпіон світу-2018 підписував рекордний контракт в історії Атлетіко.

Фінансові претензії "маленького принца" не подобаються Бартомеу. Президент відчуває моральний обов'язок підписати француза, але з кожним днем сумнівається щораз більше. Домовляючись з Грізманном, очільник каталонського клубу навіть не підозрював, що на трансферному ринку з'явиться Неймар, який піде на все, щоб повернутись додому.

Мессі та Ко "голосують" за Неймара

Перші контакти між батьком скандального бразильця та представниками правлячої хунти спровокували емоційний "землетрус" на Камп Ноу. Бартомеу запалився ідеєю поєднати в одній команді чотирьох форвардів світового рівня – Мессі, Суареса, Неймара та Грізманна. Це була б найкраща атака в історії... і, водночас, шалений тиск на бюджет, який тріщить по швах навіть без двох галактичних трансферів.

Барселона втратила серйозні кошти, припинивши співпрацю з трьома потужними спонсорами (Audi, Gillette та Lassa). Фактично, на рівному місці клуб не дорахувався 15-и млн євро на рік, якими можна було хоча б частково покрити зарплату того ж Грізманна. Величезні видатки на утримання команди (633 млн євро) суттєво перевищують рекомендований Ла Лігою відсоток загальних доходів (84% – 70%), хоча за логікою речей мало б бути навпаки.

У такій ситуації навіть складно уявити, що Мессі (50 млн євро на рік), Неймар (37), Грізманн (21) та Суарес (16) опиняться під одним дахом без серйозної чистки складу.

Перед Бартомеу постала дилема – обрати одного, або ж попрощатись з двома-трьома гравцями основи, аби підписати обох. Як перша, так і друга опція підштовхували президента у "мінне поле" всебічного засудження. Роздягальна на чолі з Мессі, Піке і Суаресом практично одностайно підтримала Неймара, більша частина керівництва віддала перевагу Грізманну, а здоровий глузд підказував, що позбутись Коутінью з Дембеле – означає визнати власний трансферний "зашквар".

Барселона закликає Неймара повернутись в Париж

Бартомеу почав розглядати навіть найбільш абсурдні варіанти розвитку подій, зокрема, обмін Грізманна на Неймара. Так, Барселона начебто серйозно планувала передати француза ПСЖ, вбивши у такий спосіб двох зайців: позбутись футболіста, якого не сприймає роздягальня, та майже вдвічі знизити трансферну вартість бразильця (222 млн євро). Проте сюрреалістичний план "кулес", у якому Грізманн виконував роль розмінної монети, швидко зазнав краху. Француз категорично відмовився переглядати попередні домовленості з Барсою.

MSN+G стає реальністю

З цього моменту Бартомеу кидає виклик неможливому та починає паралельно працювати над трансферами Неймара і Грізманна. Фантастична четвірка "MSN+G" настільки полонила свідомість функціонера, що той готовий позбутись одразу п'ятьох статусних виконавців: Дембеле, Коутінью, Умтіті, Ракітіча та Семеду.

Першочергове завдання каталонського клубу – домовитись з Атлетіко щодо зниження ціни на Грізманна (120 млн євро). Барселона може включити в угоду португальця, якого дуже хоче бачити Сімеоне, або ж попросити розтермінування на 12-15 місяців, що підвищить вартість француза на 7 млн євро.

А ось трансфер Неймара – це суцільний лабіринт. Париж та Барселона наразі не виробили єдиної формули, щоб реалізувати камбек століття. Якщо перехід Грізманна значно полегшує клаусула футболіста, то з катарськими шейхами, швидше за все, доведеться торгуватись до кінця літа, та ще й на чужих умовах. Наразі ПСЖ висловив зацікавленість у послугах Коутінью та Дембеле, а своєрідним "компліментом" до одного з цих гравців ризикують стати Умтіті або Ракітіч. Варіант з виплатою усієї суми, а мова йде про 222 млн євро, на Камп Ноу також не відкидається, щоправда, продавати доведеться дорого та багато.

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