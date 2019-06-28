Грізманн в Барселону: стали відомі деталі контракту – гравець пішов на зниження зарплати

Форвард мадридського Атлетіко Антуан Грізманн перебуває за крок від оголошення гравцем Барселони.

Барселона та Атлетіко ведуть активні перемовини щодо трансферу Антуана Грізманна, повідомляє L'equipe.

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За інформацією джерела, 28 річний форвард зароблятиме в каталонському клубі 17 млн євро в рік, що на 6 млн менше, ніж була зарплата француза у мадридському клубі. Сторони підпишуть контракт терміном на 5 років.

Сам гравець завірив, що офіційно оголосить про свій майбутній клуб вже на початку липня.

В минулому сезоні Ла Ліги Грізманн провів 37 матчів, в яких відзначився 15-ма голами та 10-ма асистами.

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