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Барселона закликає Неймара повернутись в Париж

4 липня 13:40 4521 Читать на русском
Барселона закликає Неймара повернутись в Париж
Неймар / Фото Sport English

Керівництво Барси намагається приборкати норовливий характер форварда ПСЖ.

Неймар повинен повернутись в ПСЖ – це рішення босів Барселони, повідомляє Sport.es.

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В таборі "блаугранас" переконані, що витівки бразильця лише ускладнюють потенційний трансфер форварда в каталонський клуб. Неймар не хоче повертатись в Париж, але задля переходу в Барсу 27-річний нападник готовий на все.

Нагадаємо, Неймар перебрався з Барси в ПСЖ у 2017 році за рекордні 222 млн євро.

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В минулому сезоні Ліги 1 бразильський нападник провів 17 матчів, в яких відзначився 15-ма голами та 8-ма асистами.

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Теги
Іспанія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Неймар в Барселону Неймар Неймар
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