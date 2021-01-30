"Попереднє керівництво зробило помилку, не продавши Мессі, поки у нього ще був контракт. Вони могли зробити щось на зразок продажу Реалом Роналду, коли мадридці заробили близько 100 млн євро.

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Дуже боляче бачити, що такий талановитий гравець може піти безкоштовно, у той час як Барселона переживає стільки фінансових проблем. Я вважаю, що відхід Лео неминучий", – цитує Рівалдо Betfair.

Контракт аргентинця та Барси завершується влітку, основними претендентами на Мессі називають Манчестер Сіті та ПСЖ.

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