Барселона выплатила не всю зарплату своей главной звезде за январь 2021 года.

Месси заработал безумную сумму в Барселоне за последние 4 года – шокирующие цифры контракта, ведущему к банкротству

По информации Marca, "блаугранас" выплатили лишь 8,5 млн евро из общих 72 млн. Таким образом, Месси должен получить еще 63,5 млн евро, которые должен был получить до 31 января. Интересно, что даже в случае ухода Лионеля из клуба, Барселона должна выплатить еще 39 млн в мае, в качестве премии за подписание контракта.

Отметим, что издание El Mundo опубликовало зарплатную ведомость Лионеля Месси за последние 4 года. Согласно контракту аргентинец получает более 555 млн евро зарплаты без учета налогов и еще около 200 млн бонусов.

Барса не повернула 200 мільйонів за трансфери: Ліверпуль – найбільший "кредитор", а росіяни – перші у списку боржників