Барселона виплатила не всю зарплату своїй головній зірці за поточний сезон.

Мессі заробив астрономічну суму в Барселоні за останні 4 роки – шокуючі цифри контракту, який веде до банкрутства

За інформацією Marca, "блаугранас" сплатили лише 8,5 млн євро із загальних 72 млн. Таким чином, Мессі має отримати ще 63,5 млн євро, які мав отримати до 31 січня. Цікаво, що навіть у разі відходу Ліонеля з клубу, Барселона повинна виплатити ще 39 млн у травні, як премію за підписання контракту.

Зазначимо, що видання El Mundo опублікувало зарплатну відомість Ліонеля Мессі за останні 4 роки. Згідно з контрактом аргентинець отримує понад 555 млн євро зарплатні без урахування податків та ще близько 200 млн бонусів.

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