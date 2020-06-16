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Барселона договорилась с тер Штегеном о продлении контракта

13:59 44 Читати українською
Барселона договорилась с тер Штегеном о продлении контракта
Марк-Андре тер Штеген / фото: Барселона

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген решил остаться в каталонском клубе.

Барселоне удалось убедить 28-летнего немца продлить действующее соглашение. Ожидается, что новый контракт будет действовать до лета 2025 года, сообщает Sport.

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По информации издания, документ будет подписан после завершения сезона в чемпионате Испании, или даже после окончания розыгрыша Лиги чемпионов. Однако, обе стороны пришли к принципиальному согласию по этому вопросу. Зарплата тер Штегена будет расти с каждым годом его контракта.

Напомним, тер Штеген перешел в Барселону в июля 2014 года из менхенгладбахской Боруссии за 12 млн евро. В составе каталонцев вратарь выиграл Лигу чемпионов сезона 2014/15, Суперкубок УЕФА (2015), а также по 4 раза чемпионат и Кубок Испании. Действующий контракт голкипера с "сине-гранатовыми" рассчитан до лета 2022 года.

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Испания Марк-Андре тер Штеген Марк-Андре тер Штеген Барселона Барселона
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