Барселона договорилась с тер Штегеном о продлении контракта

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген решил остаться в каталонском клубе.

Барселоне удалось убедить 28-летнего немца продлить действующее соглашение. Ожидается, что новый контракт будет действовать до лета 2025 года, сообщает Sport.

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По информации издания, документ будет подписан после завершения сезона в чемпионате Испании, или даже после окончания розыгрыша Лиги чемпионов. Однако, обе стороны пришли к принципиальному согласию по этому вопросу. Зарплата тер Штегена будет расти с каждым годом его контракта.

Напомним, тер Штеген перешел в Барселону в июля 2014 года из менхенгладбахской Боруссии за 12 млн евро. В составе каталонцев вратарь выиграл Лигу чемпионов сезона 2014/15, Суперкубок УЕФА (2015), а также по 4 раза чемпионат и Кубок Испании. Действующий контракт голкипера с "сине-гранатовыми" рассчитан до лета 2022 года.

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