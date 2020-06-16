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Барселона готова сорвать трансферные планы Милана – причиной стал преемник Доннаруммы

10:32 66 Читати українською
Барселона готова сорвать трансферные планы Милана – причиной стал преемник Доннаруммы
Луиш Машимиану / фото из соцсетей

Голкипер лиссабонского Спортинга Луиш Машимиану привлек внимание очередного клуба из ведущих лиг Европы.

Претендентом на 21-летнего игрока молодежной сборной Португалии стала каталонская Барселона, сообщает A Bola.

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По информации издания, "сине-гранатовые" рассматривают Машимиану как возможного конкурента для основного голкипера команды Марка-Андре тер Штегена.

Ранее сообщалось об интересе итальянского Милана к "первому номеру" Спортинга. "Россонери" видят в Машимиану замену для Джанлуиджи Доннаруммы, ведь вратарь сборной Италии до сих пор не договорился о новом контракте с клубом, поэтому Милан рассматривает возможность продать Джиджи и вместо него пригласить молодого португальца.

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