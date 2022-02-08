Недавно сообщалось, что музыкальный стриминговый сервис станет титульным спонсором Барселоны и будет платить клубу 57 млн. евро за сезон. Однако ставки оказались значительно выше.

Соглашение "блаугранас" со шведским гигантом вступит в силу, начиная с сезона 2022/23. Логотип Spotify будет размещен на игровых и тренировочных футболках, как мужской, так и женской команд. Также контракт предусматривает предоставление разрешения на переименование Камп Ноу, дважды принимавшего финалы Лиги чемпионов (в сезоне 1988/89 и 1998/99).

Договор будет рассчитан на три сезона. Каталонцы за это время получат 280 млн. евро. Представители шведов на днях побывали в офисе "сине-гранатовых", на котором, очевидно, согласовали все детали будущего сотрудничества. Официально о подписании контракта объявят в ближайшее время, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.

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Напомним, в последние годы титульным спонсором Барсы была компания Rakuten, платившая клубу 55 млн евро ежегодно. Beko, логотип которого размещен на рукавах, выплачивал по 10 млн. Недавно каталонцы недавно объявили катастрофическое финансовое состояние – долг клуба составляет 1,173 млрд евро, убытки – 481 миллион.

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