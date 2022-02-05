Новым спонсором каталонцев может стать музыкальный стриминговый сервис Spotify – стороны уже ведут переговоры, сообщает ESPN.

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Барселона может заработать около 57 млн евро в год сотрудничества. Логотип Spotify появится не только на игровой форме "блаугранас", но и на тренировочной экипировке и рядом с названием стадиона Камп Ноу.

Напомним, каталонцы недавно объявили катастрофическое финансовое состояние – долг клуба составляет 1,173 млрд евро, убытки – 481 миллион, а зарплатный фонд времен правления Бартомеу был на 40% выше, чем у других клубов.

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