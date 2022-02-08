Нещодавно повідомлялося, що музичний стрімінговий сервіс стане титульним спонсором Барселони і платитиме клубу 57 млн євро за сезон. Однак ставки виявилися значно вищими.

Угода "блаугранас" зі шведським гігантом набере чинності, починаючи з сезону 2022/23. Логотип Spotify буде розміщений на ігрових та тренувальних футболках як чоловічої, так і жіночої команд. Також контракт передбачає надання дозволу на перейменування Камп Ноу, який двічі приймав фінали Ліги чемпіонів (у сезоні 1988/89 та 1998/99).

Договір буде розрахований на три сезони. Каталонці за цей час отримають 280 млн євро. Представники шведів днями побували в офісі "синьо-гранатових", на якій, вочевидь, і погодили всі деталі майбутньої співпраці. Офіційно про підписання контракту оголосять найближчим часом, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на RAC1.

Історія Ліги чемпіонів багата на рекорди та особливі досягнення! Переконайся у цьому, переглядаючи улюблені матчі з коктейлями Żubrówka. Żubrówka – для тих, хто хоче справжнього! Дізнатись більше про Żubrówka та коктейлі тут.

Нагадаємо, останніми роками титульним спонсором Барси була компанія Rakuten, яка платила клубу 55 млн євро щорічно. Beko, логотип якого розміщений на рукавав, виплачував по 10 млн. Нещодавно каталонці оголосили про катастрофічний фінансовий стан – борг клубу становить 1,173 млрд євро, збитки – 481 мільйон.

Мілан побив Інтер у дербі, невдалі дебюти наших, топ-клас Барси проти чемпіона, фантастична серія Мессі – огляд вікенду