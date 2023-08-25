Барселона согласовала новый контракт с тер Штегеном, сообщает официальный сайт каталонского клуба. Стороны пролонгировали сотрудничество еще на 5 лет – до лета 2028-го. Клаусула голкипера составляет 500 млн евро.

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Немец согласился на снижение зарплаты, точнее – на перенесение части доходов на следующие сезоны. Таким образом Барселона пытается уменьшить расходы и зарегистрировать второго вратаря Иньяки Пенью.

Тер Штеген перешел в Барселону 9 лет назад из Гладбаха. За все время он сыграл за каталонцев 379 матчей, 5 раз становился чемпионом Испании и выигрывал Лигу чемпионов. А перед этим сезоном стал вторым капитаном.