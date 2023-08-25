Барселона узгодила новий контракт з тер Штегеном, повідомляє Mundo Deportivo. Сторони пролонгують співпрацю ще на 5 років – до літа 2028-го.

Барселона втратила лідера на тривалий термін – гравець ризикує пропустити старт Ліги чемпіонів

Німець погодився на зниження зарплати, точніше – на перенесення частини доходів на наступні сезони. Таким чином Барселона намагається зменшити видатки та зареєструвати другого воротаря Іньякі Пенью.

Тер Штеген перейшов у Барселону 9 років тому з Гладбаха. За весь час він зіграв за каталонців 379 матчів, 5 разів ставав чемпіоном Іспанії та вигравав Лігу чемпіонів. А перед цим сезоном став другим капітаном.