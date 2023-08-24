Барселона потеряла ключевого полузащитника из-за травмы. Педри пропустит около 5-6 недель из-за повреждения правой мышцы бедра. Об этом пишет пресс-служба каталонского клуба

Нападающий Барселоны недоволен положением в команде Хави – у него есть три направления для продолжения карьеры.

Игрок Барселоны получил травму четырехглавой мышцы во время тренировки в четверг в рамках подготовки к очередному матчу чемпионата Испании. Педри не сможет помочь каталонцам и в стартовых турах нового розыгрыша Лиги чемпионов.

Напомним, в активе Барселоны после двух сыгранных туров Ла Лиги 4 пункта. Подопечные Хави расписали ничью из Хетафе (0:0) и обыграли Кадис (2:0). Следующий матч в Ла Лиге "сине-гранатовые" проведут в воскресенье, 27 августа. Команда Хави встретится с Вильярреалом. Старт встречи запланирован на 18:30.

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