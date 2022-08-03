Руководство каталонского клуба не склонно идти на уступки игрокам, которые не нужны Хави.

Барселона стремится избавиться от некоторых игроков любой ценой. В частности, в списке на выход фигурируют Самюэль Умтити и Мартин Брейтуэйт. У них нет будущего Камп Ноу, сообщает Sport.es.

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По информации источника, Барселона уже сообщила игрокам, что они даже не получат игровые номера на новый сезон. Каталонцы вплоть до закрытия трансферного окна будут ждать предложений по Умтите и Брейтуэйту. Если пристроить их в другой клуб не удастся, с игроками просто разорвут контракт.

Брейтуэйт готов досрочно покинуть Барселону, но требует выплаты зарплаты до конца контракта. Что касается Умтити, то он не прочь пуйти в другой клуб, но получил конкретное предложение только из чемпионата Турции. Там француз играть не желает.

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