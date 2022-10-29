Новий наставник Вільяреала Кіке Сетьєн не закрив фінансові питання з Барселоною, яку невдало тренував половину 2020 року.

Сетьєн ще не знав, чим все скінчиться / Сайт Барселони

"Барселона пережила великий цикл, і тепер вони пройдуть через період труднощів, щоб знову встати на ноги. Я не здивований нинішньою ситуацією в клубі, бо чекав щось таке.

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До речі, Барселона досі не віддала мені всі гроші. Я пішов їм назустріч, дав більше часу. Натомість Барса підписує дитину з Расінга, Пабло Торре, щоб нібито посилити свою команду", – наводить слова Сетьєна Goal.

Нагадаємо, фахівець очолював Барселону із січня по серпень 2020 року, але не виграв жодного трофея і запам'ятався ганебними 2:8 від Баварії. Нещодавно Сетьєна покликав Вільяреал на заміну Унаї Емері.

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