Керівництво каталонського клубу вважає зимове вікно єдиною можливістю повернути 35-річного нападника, інформує Sport.es.

"Мессі може повернутися в Барселону": Іньєста оцінив потрібність нинішнього Лео на Камп Ноу

До минулого літа Ла Ліга застосовувала правило 1:4 щодо Барси, яка перевищила стелю зарплатні. Таким клубам потім дозволяють використовувати лише кожен четвертий євро зі зекономленої суми. Застосування фінансових важелів минулого літа повернуло "кулес" до милосердної схеми 1:1. Втім, влітку 2023-го Барселона знову перевищить ліміт і буде змушена втискати трансфери у схему 1:4. Каталонці розуміють, що найближча зима може стати останнім шансом здійснити гучні переходи.

Навіть без фінансових обмежень трансфер Мессі виглядає майже нереальним. Боси ПСЖ взагалі не мають бажання відпускати аргентинця посеред сезону та ігнорують будь-які підходи представників Лапорти. Сам Лео також зосереджений на чемпіонаті світу і мало думає про своє клубне майбутнє. Лише диво зможе повернути зірку в Барселону, яка до всього ще й не вийшла у плей-офф Ліги чемпіонів.

"Нам потрібен цей наставник": Барселона визначилась з заміною Хаві – ім'я озвучили на трибуні після поразки від Баварії