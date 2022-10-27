Барселона принизливо вилетіла з Ліги чемпіонів за тур до завершення групового етапу. У керівництві каталонського клубу вже з'явилися прихильники радикальних рішень.

Чергова розгромна поразка від Баварії продемонструвала істинний рівень команди Хаві, яка поки що не готова конкурувати з найсильнішими. Жалюгідне видовище на Камп Ноу неймовірно розлютило функціонера "блаугранас" у vip-ложі. Він прямісінько на трибуні розмірковував над заміною Хаві. Поруч перебував президент клубу Жоан Лапорта.

Скандальний інсайд озвучив агент ФІФА та експерт El Chiringuito Жорді Хота. Останній не насмілився розкрити імені чиновника, проте майже дослівно зацитував його слова: "З цим тренером цього б не сталося. Нам потрібен цей наставник, або хтось схожий. Нам потрібен характер. Він повинен очолити команду".

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Після нервової паузи інсайдер таки назвав ім'я тренера: "Луїс Енріке. Не знаю, чи вони вже працюють над його призначенням, тим паче попереду Мундіаль. Проте, саме його ім'я неодноразово лунало з вуст функціонера".

Сам Хаві наразі навіть не розглядає можливість власної відставки. Після матчу 42-річний наставник спілкувався з командою на підвищених тонах, пише AS. "З такою грою в Європі змагатися неможливо. То був крок назад", – зазначив фахівець.

Нагадаємо, влітку Барса продавала активи, щоб створити для Хаві конкурентну команду. Зіркові трансфери обійшлися каталонцям у 160 млн євро. Тепер пріоритети зміщуються у бік Прімери, однак нинішній тренерський штаб навряд чи може почуватися у безпеці.

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