"Мы стираем миф, Барселона дает пинка под задницу величайшему игроку в своей истории. Мы пятнаем его имя, его харизму. Я являюсь бывшим игроком клуба, поэтому могу так говорить.

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Это руководство использует имена двух легенд. Кумана, как трнера, и Месси, как игрока. Это меня огорчает, потому что очередную легенду выставляют за дверь. Я переживал такое, Кройф, Шустер, Роналдо, Ривалдо, Ромарио. Есть много игроков. Этот совет директоров показал, что с ним очень трудно работать.

Они верят, что мы хотим похитить их влияние. Но мы хотим только уважения, я никогда не могу жаловаться на наших болельщиков, потому что нет денег, которые могли бы заменить ту любовь, которую я получаю от фанатов", – цитирует Стоичкова TyC Sports.

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